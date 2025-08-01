Средний чек за одну заправку в 2025 году в России вырос на 9%

Он составил порядка 1,3 тыс. рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость одной заправки автомобиля в России по итогам 6 месяцев 2025 года выросла на 9%, до 1,3 тыс. рублей. При этом больше всего россияне потратили на топливо в Москве, говорится в исследовании аналитиков программы лояльности "Сберспасибо".

"Аналитики программы лояльности "Сберспасибо" изучили траты на автозаправочных станциях среди пользователей по всей России с января по июнь 2024 и 2025 года. Средний чек за одну заправку в 2025 году вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил около 1 288 рублей", - сказано в исследовании.

Отмечается, что в Москве за первые шесть месяцев 2025 года объем трат превысил 63,9 млрд рублей. Вторую и третью строчку по расходам заняли Московская область (39 млрд рублей) и Санкт-Петербург (26 млрд рублей).

При этом чаще всего россияне заправлялись в июне, а реже всего в феврале. Больше всего в месяц на топливо тратят жители Чукотского автономного округа - 11,2 тыс. рублей на человека, в Луганской Народной Республике - 9,2 тыс. рублей, а в Магаданской области - 8,4 тыс. рублей. Среди крупнейших городов Санкт-Петербург вошел в десятку лидеров с показателем в 6 тыс. рублей, Москва и Республика Алтай разделили 13 и 14 места, соответственно, с расходами около 5,8 тыс. рублей в месяц.