Нефтяная сделка была заключена через несколько месяцев после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил пакистанскому экспорту значительными пошлинами, что вынудило Исламабад расширить энергетические и торговые отношения с Вашингтоном, указывает агентство

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Крупнейшая пакистанская нефтеперерабатывающая компания Cnergyico в октябре импортирует 1 млн баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI).

Партия закуплена у мирового сырьевого трейдера Vitol, сообщил агентству Reuters заместитель главы Cnergyico Усама Куреши. "Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц", - сказал он.

Нефтяная сделка была заключена через несколько месяцев после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пакистанскому экспорту значительными пошлинами, что вынудило Исламабад расширить энергетические и торговые отношения с Вашингтоном, отмечает агентство.

Первая закупка Пакистаном американской нефти ознаменовала существенный сдвиг в давней зависимости исламской республики от поставщиков углеводородного сырья из стран Ближнего Востока. Нефть является крупнейшей статьей импорта Пакистана. Ее поставки в 2024-2025 финансовом году (закончился 30 июня) достигли $11,3 млрд, что составляет 20% общего объема импорта страны.