Уже создан опытный образец пассажирского "рукава", который проходит испытания, уточнили в Ростехе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) совместно с АО "НПП "Проект-техника" разработал первый отечественный телетрап для российских аэропортов, сообщила пресс-служба Ростеха.

Уже изготовлен опытный образец пассажирского "рукава", который проходит испытания. Ранее такое оборудование поставлялось только из-за рубежа.

"Устройство сделает посадку в любой самолет для пассажиров комфортной и удобной, что особенно актуально для регионов с холодным климатом. "Рукава" будут производиться полностью из российских комплектующих и позволят импортозаместить иностранное оборудование", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении.

Разработанный телетрап совместим со всеми типами воздушных судов - от региональных до дальнемагистральных. Изделие отличается высокой надежностью и соответствует самым строгим стандартам безопасности, подчеркнули в Ростехе.

Кроме того, ЦНИИАГ холдинга "Высокоточные комплексы" планирует модернизировать импортные телетрапы.