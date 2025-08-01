Слабый потребительский спрос и финансовые трудности у заказчиков сказались на объеме производства и новых заказах, говорится в исследовании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2025 года снизился до 47 пунктов с 47,5 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Слабый потребительский спрос и финансовые трудности у заказчиков сказались на объеме производства и новых заказах. Компании также продолжали сокращать занятость и закупки сырья, поскольку запасы закупок и незавершенного производства продолжали сокращаться на фоне усилий по сокращению расходов и наличия свободных производственных мощностей", - говорится в исследовании.