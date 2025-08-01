Ozon банк начал выпускать кредитные карты

Льготный период составляет до 78 дней с кредитным лимитом до 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе банка

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Возможность открыть кредитную карту появилась в Ozon банке - клиенты смогут оплачивать ей покупки как онлайн, так и офлайн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Запуск кредитной карты - это следующий шаг в развитии нашей классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка", - отметил председатель правления Ozon банка Андрей Личманов.

Обслуживание кредитной карты остается бесплатным на весь срок действия. Льготный период составляет до 78 дней с кредитным лимитом до 1 млн рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально. Минимальный ежемесячный платеж - 4% от суммы задолженности.

Карту можно оформить в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую Ozon карту, рассказали в кредитной организации.

Ozon банк - российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную Ozon карту, накопительные счета и вклады, РКО, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и др. У банка более 31,7 млн активных клиентов.