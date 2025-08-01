Председатель совета директоров группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай отметил, что станции будут созданы с помощью отечественного оборудования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компания "СЭР ДВ" (входит в периметр "Хевел") по итогам дополнительного конкурсного отбора проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получила право на строительство на Дальнем Востоке двух крупнейших солнечных электростанций. Мощность каждой из них - примерно 600 МВт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Хевел".

"Новые станции будут построены на отечественном оборудовании: сегодня мы можем полностью обеспечить генерацию высокоэффективными двухсторонними солнечными модулями из Чувашии. Также в стране локализовано производство кремниевых пластин, фотоэлектрических преобразователей, инверторов, распределительных трансформаторных подстанций, кабельной продукции, ультратонкого стекла", - отметил председатель совета директоров группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.

По его словам, у компании есть большой опыт в строительстве солнечных электростанций, который позволит в кратчайшие сроки начать покрытие сложившегося в регионе энергодефицита с использованием чистой энергии.

Об отборе генерации на Дальнем Востоке

Дополнительный конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству ВИЭ-объектов в ДФО был проведен в целях покрытия энергодефицита на части территории Объединенной энергосистемы Востока. Речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

Общая установленная мощность солнечной генерации, вводимой для преодоления дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке в 2026-2027 годах, составит более 1 ГВт. Объем инвестиций превысит 100 млрд рублей

О компании

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, в нее входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге.