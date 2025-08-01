Рейсы выполняются на самолетах Airbus A321 три раза в неделю

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в Самарканд (Узбекистан), первый рейс выполнен с полной коммерческой загрузкой. Об этом сообщили в авиакомпании.

"Аэрофлот возобновил полеты между Москвой и Самаркандом. Первый рейс выполнен с полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы выполняются на самолетах Airbus A321 три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратный вылет - по пятницам, субботам и понедельникам. В авиакомпании отметили, что к началу октября частота выполнения рейсов станет ежедневной.