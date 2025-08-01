Показатели упали до 66,8 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в январе - июне 2025 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 66,8 млрд рублей.

Выручка компании снизилась на 9,8%, до 674 млрд рублей.

Валовая прибыль уменьшилась за отчетный период на 36,6%, до 142,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 81,1 млрд рублей, что на 46% меньше, чем годом ранее.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 54% акций.