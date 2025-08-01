В России установили новый класс воздушного пространства для беспилотников

Класс H стал четвертым в воздушном пространстве РФ - до этого в нем уже были классы A, С и G

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России установило новый класс воздушного пространства H ("эйч") для беспилотников, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3 050 м. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация", - сообщили в кабмине.

Там отметили, что принятое по поручению президента РФ Владимира Путина решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

Класс H стал четвертым в воздушном пространстве России - до этого в нем уже были классы A, С и G.

"Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников, - заявил вице-премьер Виталий Савельев, комментируя принятое решение. - Это действительно важный шаг, который позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях"

По словам Савельева, работа в этой сфере продолжится. "Мы постоянно анализируем правоприменительную практику использования беспилотных воздушных судов и ведем работу по точечной донастройке этого направления", - сказал зампред кабмина.