Правительство ждет доклада ведомств до 1 ноября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минфин и Минстрой вместе с госкорпорацией "ДОМ.РФ" должны изучить предложения Совета Федерации о повышении доступности жилья. Поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.

Ведомства должны, в частности, поработать над созданием "условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях".

Кроме того, Минфин, Минстрой и "ДОМ.РФ" должны изучить предложения СФ по совершенствованию "порядка предоставления ипотечных кредитов".

Правительство ждет доклада ведомств до 1 ноября.