1 августа, 11:07

Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность Калининградской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Доклад о результатах в кабмине ждут до 1 ноября 2025 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил оказать поддержку Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне изменений в геополитике. В частности речь идет об обеспечении транспортной доступности региона.

"Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты СФ. Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2025 года.

Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу также поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.

Доклад о результатах в кабмине ждут до 1 ноября 2025 года. 

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