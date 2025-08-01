Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность Калининградской области

Доклад о результатах в кабмине ждут до 1 ноября 2025 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил оказать поддержку Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне изменений в геополитике. В частности речь идет об обеспечении транспортной доступности региона.

"Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - говорится в перечне поручений по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты СФ. Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2025 года.

Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу также поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.

Доклад о результатах в кабмине ждут до 1 ноября 2025 года.