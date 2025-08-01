По итогам июня российский турпоток в Турцию вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 887,3 тыс. визитов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Туристический поток из России в Турцию нынешним летом составит около 2,7 млн туристов вместо прогнозируемых ранее 3,1 млн. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Слабый рост российского турпотока в июне и политика скидок, которые проводят турецкие отельеры в июле и августе (показатель не очень хорошей загрузки), заставляют пересмотреть прогноз самого турецкого турбизнеса о росте турпотока из РФ в Турцию на 10-15% в этом летнем сезоне. Вместо прогнозируемых весной 3,1 млн российских туристов за три летних месяца Турция, скорее всего, получит только 2,7-2,75 млн", - говорится в сообщении.

По итогам июня российский турпоток в Турцию вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 887,3 тыс. визитов. По результатам первого полугодия турпоток снизился на 2,9% - до 2,6 млн поездок. Больше всего поездок туристов из РФ пришлось на курорты провинции Анталья.

"Согласно опубликованной министерством культуры и туризма Турции статистике за июнь и первые шесть месяцев 2025 года, Россия по-прежнему рынок №1 во въездном туризме Турции - и в июне, и за полгода", - отметили в АТОР.

Сокращение объемов турпотока в Турцию по итогам первой половины 2025 года наблюдается не только у России, но и у всей топовой пятерки ключевых рынков. И здесь речь идет о более глобальной проблеме - о конкурентоспособности турецкого туризма и стратегии его развития, объяснили в ассоциации.