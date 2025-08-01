Президент США Дональд Трамп изначально решил ввести против ЕС пошлины в размере 30%,

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Введение с 1 августа пошлин США в отношении ЕС в размере 15% вместо 30% "укрепит стабильность для бизнеса" в Европе, написал в X еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который курировал переговоры с США о пошлинах.

"Новые американские тарифы стали первым результатом сделки ЕС и США о введении предельного уровня тарифов в размере 15%. Это повышает стабильность для бизнеса, а также доверие к трансатлантической экономике. Европейские экспортеры теперь получили более выгодные конкурентные позиции", - написал он.

Президент США Дональд Трамп изначально решил ввести против ЕС пошлины в размере 30%. 27 июля ЕС и США заключили сделку, согласно которой Трамп снизил обещанный тариф до 15%, а Брюссель пообещал закупить у США энергоресурсы и оборудование для АЭС на $750 млрд и инвестировать $600 млрд в американскую цифровую индустрию.

Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о заключении этой сделки с Трампом, ЕС должен выполнить это обязательство в течение 3 лет. В этом случае в год странам ЕС предстоит закупать у США энергоресурсы на $250 млрд, что составляет две трети от всего энергетического импорта ЕС за 2024 год.

Впрочем, уже на следующий день представители Еврокомиссии сообщили, что ЕК не может заставить европейские компании закупать энергоресурсы исключительно у США, но будет их "убеждать это сделать".