В пригородном сообщении объем перевозок составил 105,6 млн пассажиров, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) по итогам июля 2025 года выросли на 1,5% по сравнению с июлем 2024 года и составили 120,2 млн человек. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В июле на сети РЖД перевезли 120,2 млн пассажиров. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сказано в сообщении.

В пригородном сообщении объем перевозок составил 105,6 млн пассажиров, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В дальнем следовании перевезено 14,6 млн пассажиров - на 0,8% меньше, чем годом ранее.

За 7 месяцев 2025 года общее количество перевезенных пассажиров достигло 742,9 млн (+1,8% к прошлому году). Из них 669,3 млн пассажиров воспользовались пригородными поездами (+2%), а 73,6 млн - поездами дальнего следования (+0,3%).