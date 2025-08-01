Новые площадки займут более 487 гектаров и дадут порядка 25,5 тыс. рабочих мест, отметил губернатор области Андрей Воробьев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Строительство государственных индустриальных парков началось в Жуковском городском округе, Раменском и Дмитровском муниципальных округах Московской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым мы дали старт строительству сразу трех государственных индустриальных парков в Подмосковье - "Ключ" в Дмитровском, "Импульс" в Раменском и ГИП в Жуковском", - написал губернатор.

Он уточнил, что новые площадки займут более 487 гектаров и дадут порядка 25,5 тыс. рабочих мест. "Это именно те структурные изменения, о которых говорил президент [РФ Владимир Путин] на ПМЭФ: рост занятости в высокотехнологичных отраслях, где формируется конечный продукт", - пояснил Воробьев.

Губернатор добавил, что в Дмитрове якорные резиденты - предприятия "Пневмостроймашина" и "ДСТ-Урал" создадут производство гидравлики и тяжелой техники. В Жуковском появится комплекс по выпуску станков с ЧПУ и оборудования для авиационной промышленности, а также новое направление - производство автономных домов на воде. В Раменском строится площадка "Импульс", где будут производить полуфабрикаты, бытовую химию и вентиляционные системы.