По данным издания, этот режим свидетельствует "о смягчении агрессивных пошлин, объявленных президентом в "День освобождения" 2 апреля"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа повысить торговые пошлины для одних торговых партнеров и снизить для других подливает масла в огонь глобальной торговой войны. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, новый тарифный режим свидетельствует "о смягчении агрессивных пошлин, объявленных президентом в "День освобождения" 2 апреля, но по-прежнему сохраняет эффективную ставку тарифов США на самом высоком уровне за десятилетия, что подчеркивает стремление Трампа изменить мировой экономический порядок".

"Это новая система торговли", - приводит FT слова высокопоставленного представителя американской администрации. "Мы переходим от механизма, где основным принципом была эффективность любой ценой <...> к системе, где главным правилом является справедливая и сбалансированная торговля", - отметил он.

Американский лидер ранее заявил, что США готовы к заключению новых сделок по торговым пошлинам. Подобные заявления Трампа, по оценке газеты, "вселят надежду в некоторые страны на возможность быстрой отмены пошлин на свой экспорт".

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).