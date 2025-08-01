ДОХА, 1 августа. /ТАСС/. Катар расширяет программу по восстановлению электроснабжения в Сирии и уже выделил более $760 млн на развитие электроэнергетического сектора республики. Об этом сообщила газета The Peninsula.

Катарский фонд развития (Qatar Fund For Development, QFFD) совместно с Азербайджаном и Турцией с 2 августа начнет реализацию второго этапа программы по восстановлению доступа населения Сирии к электроэнергии, которая рассчитана на 800 МВт. Инициатива позволит обеспечить подачу электроэнергии до 5 часов в сутки более чем для 5 млн сирийцев, а также повысит устойчивость электроснабжения коммунальных предприятий, на заводах и в промышленных районах. Как отмечается, общий вклад QFFD в развитие электроэнергетического сектора Сирии превысил $760 млн.

Катар был единственной страной в мире, где посольство Сирии было представлено оппозицией, а после смены власти в республике в декабре 2024 года Доха стала первой столицей, где фактически заработало диппредставительство временного сирийского правительства. В январе стороны договорились о стратегическом партнерстве, а в марте Катар начал поставлять газ в Сирию для преодоления дефицита электроэнергии.

В конце мая министр энергетики в переходном правительстве Сирии Мухаммед аль-Башир сообщил, что Дамаск подписал меморандум с консорциумом компаний во главе с катарской UCC Holding для реализации крупных электроэнергетических проектов на сумму около $7 млрд. В начале июня катарский холдинг Baladna объявил о намерении вложить порядка $250 млн в строительство промышленного комплекса в Сирии, включая производство молочной продукции.