С головной фирмы OR Group требуют взыскать более 8,3 млрд рублей

Крупнейшими кредиторами являются "Регион Финанс" - 4,79 млрд рублей, Промсвязьбанк - 2,28 млрд рублей, Сбербанк - 1,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Требования на более чем 8,3 млрд рублей включены в реестр кредиторов ПАО "ОР Групп" (головная компания обувного ретейлера OR Group, ранее - "Обувь России"), в отношении которой суд ввел конкурсное производство. Об этом говорится в сообщении о результатах проведения собрания кредиторов, опубликованном на Федресурсе.

"Общее количество голосов конкурсных кредиторов ПАО "ОРГ", согласно реестру требований, составляет 8 млрд 384 млн рублей", - говорится в сообщении.

Крупнейшими кредиторами являются "Регион Финанс" - 4,79 млрд рублей, Промсвязьбанк - 2,28 млрд рублей, Сбербанк - 1,3 млрд рублей. В реестре также содержатся требования от других фирм и частных лиц, от последних - в том числе в связи с неисполнением обязательств по погашению облигаций. По итогам первого собрания кредиторов решено в том числе подать ходатайство в суд об открытии конкурсного производства по делу о банкротстве "ОРГ". По данным картотеки арбитражных дел, суд принял соответствующее решение: "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство". В ноябре 2023 года в отношении компании суд ввел процедуру наблюдения.

ПАО "ОРГ" зарегистрировано в Москве в 2013 году. Уставный капитал составляет 11,3 млрд рублей. "Дочками" организации являются ООО "ОР" и бердская (Новосибирская область) обувная фабрика "Фабрика С-Теп", которые также проходят процесс банкротства.

О финансовых проблемах Or Group

Один из крупных обувных ретейлеров РФ - компания Or Group в июле 2022 года сообщила о приостановке с 1 августа работы своей обувной фабрики в Бердске в целях оптимизации расходов. В октябре начался процесс банкротства компаний группы из-за задолженности перед кредиторами. В Or Group уточняли, что компания находится в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий. В октябре 2023 года суд ввел процедуру банкротства на обувной фабрике по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало заявителю более 1,3 млрд рублей. В сентябре 2024 года имущество фирмы "Фабрика С-теп" было выставлено на торги. В ноябре московская компания "Домус" приобрела 100% доли в ООО "Эвалинк" (учреждена компанией "Фабрика С-теп"), зарегистрированном в городе Бердске Новосибирской области. Сумма сделки составила 10 тыс. рублей.

На протяжении нескольких лет "Обувь России" сообщала о привлечении кредитных линий в банках. Кроме того, на Московской фондовой бирже компания разместила восемь выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций, по данным на февраль 2022 года, составлял 4,75 млрд рублей. Впоследствии компания объявила о дефолтах по первым облигационным займам и предложила инвесторам реструктуризацию, которая заключалась в пролонгации кредитных линий и предоставлении отсрочки по платежам.