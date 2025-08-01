Объем площадей, занимаемых иностранными ретейлерами, варьируется в зависимости от формата торгового центра, сообщает консалтинговая компания NF Group

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доля иностранных ретейлеров в торговых центрах (ТЦ) Санкт-Петербурга сократилась более чем в два раза за пять лет, говорится в сообщении консалтинговой компании NF Group.

"По итогам первого полугодия 2025 года доля иностранных брендов на рынке ТЦ Санкт-Петербурга достигла 12%, за пять лет снизившись более чем в два раза. Лидерами по объему занимаемых площадей среди международных ретейлеров остаются французские (в первую очередь за счет "Ашан", а также китайские, турецкие, итальянские и ливанские компании. В 2020 году их места занимали шведские, немецкие, финские и испанские бренды", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, за шесть месяцев 2025 года доля площадей, занимаемых иностранными ретейлерами в ТЦ Петербурга, достигла 12%, что сопоставимо с итоговым показателем 2024 года. С 2020 года показатель снизился на 14 процентных пунктов, что подтверждает завершение этапа активного замещения ушедших из России международных брендов.

Объем площадей, занимаемых иностранными ретейлерами, варьируется в зависимости от формата торгового центра. В меньшей степени уход международных брендов повлиял на малоформатные ТЦ, так как доля крупных иностранных сетевых брендов в таких объектах была минимальна. Так, в районных ТЦ сосредоточено всего 3% площадей международных марок (-6 п. п. за пять лет). Наибольшая доля (37% или -10 п. п. за пять лет) сосредоточена в ТЦ суперрегионального формата.

Аналитики напомнили, что в первом полугодии 2025 года в ТЦ Санкт-Петербурга закрылись магазины пяти иностранных брендов. Среди них -2XU, Loriata, Seiko, Sony и UGG. Среди новых игроков - BeauToday, Baasploa и Kappa.

"Одна из ключевых причин сокращения доли международных брендов в составе торговых центров Санкт-Петербурга - это массовый уход западных брендов с рынка в 2022-2023 годах. Однако спустя время мы видим, что закрытие международных брендов продолжается. Уже не в тех масштабах, но процесс сокращения доли происходит, и это происходит преимущественно по причине неудачного выхода новых ретейлеров, отсутствия бюджетов на продвижение и формирование лояльности у российского потребителя", - приводятся в сообщении слова региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.