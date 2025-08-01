Росатом будет отвечать за реализацию дорожной карты "Квантовые вычисления"

Дорожная карта на период до 2030 года утверждена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росатом назначен ответственным за реализацию новой дорожной карты по квантовым вычислениям до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в компании "Росатом квантовые технологии".

Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" на период до 2030 года утверждена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Соответствующий протокол подписан председателем комиссии, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко. Согласно документу, госкорпорация "Росатом" определена организацией, ответственной за реализацию дорожной карты. Независимую научно-техническую экспертизу реализации дорожной карты будут осуществлять Российская академия наук в лице Научного совета РАН "Квантовые технологии", а также группа экспертов, курируемая Технической академией "Росатома". Финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая внебюджетные средства Росатома, совокупный объем превышает 29 млрд рублей.

В числе целевых показателей дорожной карты до 2030 года - развитие квантовых вычислителей и программного обеспечения для них. Планируется создать квантовый вычислитель объемом 300 кубитов, а также разработать и реализовать 54 новых квантовых алгоритма в дополнение к 34, созданным на первом этапе квантового проекта. Разработанное ПО будет применяться для квантовой оптимизации, квантовой химии, квантового моделирования и обработки больших данных.

В интересах развития российской квантовой индустрии дорожной картой предусматривается развертывание облачной платформы для решения прикладных задач применения квантовых вычислений. Количество пользователей, применяющих квантовые вычисления через отечественный сервис расчетов, должно составить не менее 10 тыс. чел.

Предусмотрены мероприятия по развитию отечественного рынка технологических решений в области квантовых вычислений. В том числе, к 2030 году состоится проверка не менее 100 научных гипотез по использованию квантовых вычислений в народном хозяйстве с формулированием конкретных требований к техническому решению.

Одним из приоритетов дорожной карты является кадровое обеспечение формирующейся отечественной квантовой индустрии. Планируется, что к 2030 году число специалистов, закончивших бакалавриат, специалитет или базовое высшее образование в области квантовых технологий, достигнет 8 300, число специалистов, закончивших магистратуру или специализированное высшее образование в области квантовых технологий - 2 600, число специалистов, закончивших аспирантуру в области квантовых технологий - 800.