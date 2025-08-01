Конкурс прошел в полном соответствии с регламентом, сообщили в пресс-службе ассоциации НП "Совет рынка"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В России состоялся дополнительный отбор проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для Дальнего Востока, в рамках которого были выбраны 45 объектов с общим плановым объемом установленной мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,6 млрд руб. Конкурс прошел в полном соответствии с регламентом, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации НП "Совет рынка".

"Дополнительный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии прошел в полном соответствии с регламентом", - уточнили в организации.

Было отобрано шесть проектов ветроэлектростанций с заявленной выручкой 16,8 млрд руб. Пять ВЭС будут построены в Амурской области, одна - в Хабаровском крае. Плановая дата начала поставки мощности этих объектов - 1 декабря 2027 года и 1 декабря 2028 года.

Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности ВЭС составил 519,701 МВт. Станции построят "Форвард энерго" (150 МВт) и структура "Росатома" "ВетроСПК" (370 МВт).

Кроме того, в рамках дополнительного отбора были выбраны 39 проектов солнечной генерации. Заявленная выручка составляет 17,79 млрд руб., объем установленной мощности - более 1 ГВт. 23 проекта будут находиться в Еврейской автономной области, остальные - в Амурской области. Плановая дата начала поставки мощности этих объектов - 1 декабря 2026 года и 1 декабря 2027 года. Квота на возведение солнечных электростанций была передана входящей в периметр "Хевел" "СЭР ДВ".