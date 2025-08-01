Акции Гонконгской биржи показали самое большое снижение за более чем три месяца

По мнению биржевых брокеров, к падению привели опасения инвесторов по поводу состояния мировой торговли после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза

ГОНКОНГ, 1 августа. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng продолжил снижение, опустившись к завершению торгов на 1,07% (минус 265,52 пункта), до 24 507,81 пункта. Как отмечает биржа, за текущую неделю индекс снизился на порядка 3,5%, что стало самым большим недельным падением, зафиксированным с 11 апреля.

Индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, к окончанию торгов опустился на 78,53 пункта (на 0,88%), до 8 804,42. Снижение показал и индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, - он опустился на 1,02% (минус 55,74 пункта), до 5 397,40 пункта.

По мнению биржевых брокеров, к падению привели опасения инвесторов по поводу состояния мировой торговли после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза.