Кабмин сохраняет цель удержать рост цен на АЗС на уровне инфляции

В Минэнерго подчеркнули, что в отношении цен на нефтепродукты в России отсутствует прямое государственное регулирование

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России сохраняет цель удержать рост цен на АЗС на уровне инфляции, несмотря возможные временные колебания, которые в отдельные отрезки времени могут превышать этот уровень, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Инструментами налогового, таможенного, административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на нефтепродукты темпами, близкими к инфляции. И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается, при этом розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниями и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, опережая или отставая от нее", - отметили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что при этом в отношении цен на нефтепродукты в России отсутствует прямое государственное регулирование.

"Министерство энергетики Российской Федерации внимательно анализирует динамику цен на автомобильное топливо на ежедневной основе. Рост цен на бензин на АЗС действительно наблюдается, однако его темпы остаются в рамках общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике", - добавили в министерстве.