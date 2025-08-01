Заместитель председателя правительства региона Анатолий Семенов сообщил, что по состоянию на 1 августа выполнены 192 вылета, общее время полета - 2 384 минуты в воздухе

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по доставке малогабаритных грузов весом до 10 кг "Воздушная переправа" с применением БПЛА помог доставить почти 144 кг грузов. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

"По состоянию на 1 августа выполнены 192 вылета, общее время полета - 2 384 минуты в воздухе (39,7 часа). Всего 143,5 кг груза доставлено", - сообщил Семенов.

В июле в Якутии заработала первая беспилотная доставка. Как сообщал глава Якутии Айсен Николаев, между Якутском и поселком Нижний Бестях (расположен на противоположной стороне реки Лены) начал работу новый сервис по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников. Заказы можно оформлять через местный маркетплейс. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, а время полета составляет до 15 минут.

Проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке технопарка "Якутия" и регионального фонда развития инноваций.