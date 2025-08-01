FT: Швейцария "в шоке" от объявленных пошлин США

Как отмечает издание, правительство конфедерации ранее заявило, что шаг американской администрации вызывает "глубокое сожаление"

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Швейцарии "в шоке" от решения президента США Дональда Трампа обложить швейцарский экспорт пошлиной в размере 39%. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Неясно, что США хотят от нас", - заявил изданию неназванный швейцарский депутат. Он добавил, что власти в Берне находятся "в состоянии шока".

Как отмечает издание, правительство конфедерации ранее заявило, что шаг американской администрации вызывает "глубокое сожаление". FT обращает внимание, что пошлины, о введении которых было объявлено 1 августа, что совпало с национальным праздником - днем основания Швейцарии, оказались даже выше, чем Трамп анонсировал до этого. Под особый удар попала фармацевтическая промышленность альпийского государства.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины наряду со Швейцарией назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).