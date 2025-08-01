Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 46,615 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль алмазодобывающей компании "Алроса" за январь - июнь 2025 года по РСБУ выросла на 12,2%, до 39,03 млрд рублей против 34,77 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период сократилась до 116,04 млрд рублей (-24%), валовая прибыль составила 29,16 млрд рублей против 56,24 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж за шесть месяцев 2025 года сократилась в два раза, до 19,2 млрд руб. против 40,47 млрд рублей годом ранее.

Прибыль "Алросы" до налогообложения за отчетный период составила 46,615 млрд руб. против 40,96 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.