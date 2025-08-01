Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко привел в пример ситуацию, когда люди, занимающиеся контрафактом, заливают насекомое эпоксидной смолой и выдают изделие за инклюз

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 20% янтарной продукции в России, по некоторым оценкам, является контрафактом, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25.

"Обелили рынок, но тем не менее, по некоторым оценкам, 20% янтарной продукции все-таки является контрафактной", - сказал он. При этом по более категоричным оценкам, контрафакт на этом рынке занимает две трети, но сам Евтушенко не верит в эти цифры.

Представитель Ростеха привел в пример ситуацию, когда люди, занимающиеся контрафактом, заливают насекомое эпоксидной смолой и выдают изделие за инклюз (янтарь с внутренним включением).

Как сообщалось ранее, Калининградской янтарный комбинат Ростеха в ноябре 2023 года запускал на год эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него в целях борьбы с нелегальным оборотом.