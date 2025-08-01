В УБК пояснилии, что злоумышленники создают каналы, которые визуально похожи на официальные группы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мошенники стали скрывать вирусную программу Mamont, позволяющую красть деньги с банковских карт, под списки пропавших в зоне СВО в Telegram-каналах. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - сказали в управлении.

В УБК пояснилии, что злоумышленники создают каналы, которые визуально похожи на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android.

"С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т. д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили в МВД.

В ведомстве советуют в целях безопасности отключить автозагрузку файлов в Telegram, а также проверять формат документов.