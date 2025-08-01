Ничего здесь необычного нет, указал президент

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Коррупция характерна для всех стран мира, но вопрос всегда в ее степени и в готовности общества бороться с данным явлением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя в ходе ответов на вопросы журналистов ситуацию вокруг НАБУ на Украине.

"Коррупция - это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран, - убежден российский лидер. - Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции и в способности общества, в готовности и способности бороться с этим явлением".