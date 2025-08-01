Однако при помощи всяческих внешних институтов, не подчиненных руководству страны, бороться с этой коррупцией невозможно, считает президент

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Коррупция на Украине действительно захлестывает, однако при помощи всяческих внешних институтов, не подчиненных руководству страны, бороться с этой коррупцией невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Здесь ясно, что Украина - это страна, где коррупция действительно захлестывает, - указал президент. - Можно ли ее победить извне? Создали вот эти различные бюро - они же не подчиняются местным властям. Вообще. Ни президенту, ни парламенту. Это внешний институт".

При этом Путин вернулся к сказанному чуть ранее и подчеркнул, что борьба с коррупцией не может быть привнесена в страну извне, как не может быть привнесена извне и демократия, частью которой является в том числе борьба с коррупцией.