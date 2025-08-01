Авиавласти Турции пообещали решить проблему недоставки багажа Turkish Airlines

По словам замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина, Минтранс и Росавиация с аэропортом Внуково держат эту ситуацию на контроле

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ провел консультацию с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой багажа пассажиров на рейсах в Россию, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

"Вчера провел консультации с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначена проблема и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий и ожидаем, что они будут исполнены в кратчайшее время", - сказал он.

По словам Потешкина, Минтранс РФ и Росавиация с аэропортом Внуково держат эту ситуацию на контроле. "Рассчитываем, что наши коллеги-партнеры с той стороны сделают все, как мы рекомендовали, в ближайшее время эта проблема должна быть решена", - отметил он.