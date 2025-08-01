Авиакомпания сейчас проходит все процедуры подготовления, указали в министерстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" в октябре текущего года может начать рейсы из России в Саудовскую Аравию, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин в ходе торжественной церемонии начала регулярных прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией.

"Также из перспективного развития у нас должна появиться еще одна авиакомпания со стороны Королевства Саудовской Аравии - это Saudia, она должна взлететь у нас в октябре. И, безусловно, мы продолжаем работу на треке российском. Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовления, аккредитацию соответствующую. И мы также рассчитываем, что в октябре состоится первый полет нашего перевозчика в Саудовскую Аравию", - сказал он.