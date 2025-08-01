При этом канадский премьер-министр Марк Карни заверил, что Оттава намерена сосредоточить свои усилия на укреплении внутреннего рынка

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Канады намерено продолжать вести торговые переговоры с США и после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о повышении до 35% тарифов на канадскую продукцию. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни.

"Мы продолжим вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу наших торговых отношений", - написал глава правительства в Х. При этом Карни заверил, что Оттава намерена сосредоточить свои усилия на укреплении внутреннего рынка, создавая новые рабочие места и закупая продукцию у канадского бизнеса. "Канадцы станут нашими лучшими клиентами", - заявил премьер-министр.

Ранее Карни заявил, что в ответ на 35-процентные пошлины США Канада примет меры для поддержки конкурентоспособности промышленности и защиты рабочих мест. При этом он не стал объявлять о введении ответных пошлин на товары из США.

1 августа Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Канадой ему будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину.