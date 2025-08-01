Акции ТМК на Мосбирже росли на 5% после одобрения перехода на единую акцию

По данным на 15:23 мск, акции ТМК росли на 5,1%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе основной торговой сессии Московской биржи прибавляли более 5%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после того, как акционеры компании одобрили переход на единую акцию через присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании.

По данным на 15:23 мск, акции ТМК росли на 5,1% - до 106,72 руб. за бумагу. К 15:28 мск бумаги замедлили рост и находились на уровне 104,28 руб. (+2,7%).

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.