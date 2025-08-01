Выручка за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась на 1,26%, до 168 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Т плюс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2025 года снизилась на 42,5%, до 7,56 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за I полугодие увеличилась на 1,26%, до 168 млрд рублей. Себестоимость продаж составила 150,2 млрд рублей. (+1,1%).

Валовая прибыль "Т плюс" за шесть месяцев достигла 17,8 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Прибыль до налогообложения снизилась на 46,8%, до 7,87 млрд рублей.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал·ч.