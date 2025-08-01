Гендиректор саудовского лоукостера Бандар аль-Муханна подчеркнул, что в Эр-Рияд считает Москву перспективным туристическим направлением

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas намерена увеличить число рейсов из Эр-Рияда в Москву и расширить маршрутную сеть для охвата других городов России. Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Бандар аль-Муханна.

"Это исторический полет для отношений Саудовской Аравии и России. В Flynas мы гордимся тем, что стали первой авиакомпанией, которая связала две страны", - отметил он на церемонии по случаю запуска прямого авиасообщения между Москвой и Эр-Риядом, которая прошла в столичном аэропорту Внуково. "Сейчас мы осуществляем три рейса в неделю и надеемся увеличить их число в ближайшее время, а также охватить другие города России", - добавил аль-Муханна.

Гендиректор саудовского лоукостера подчеркнул, что в Саудовской Аравии считают Россию перспективным туристическим направлением за ее историю и богатую культуру, а также предлагают российским туристам посетить уникальные места королевства и курорты на Красном море. "В России не менее 25 миллионов мусульман. Мы во Flynas надеемся обеспечить для них прямые рейсы, чтобы улучшить паломничество к святым местам".

В пятницу авиакомпания Flynas совершила первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией. Вылетевший из Эр-Рияда самолет Airbus A320neo приземлился во Внуково в 13:46 мск. Flynas может выполнять рейсы четыре раза в неделю начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября) на самолетах Airbus A320/330.

В мае этого года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. Если в первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских подданных, то за аналогичный период 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года).