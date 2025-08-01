Maria запустили в эксплуатацию в декабре 1974 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единственный в Польше ядерный реактор Maria, установленный в Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, получил бессрочную лицензию от Польского агентства атомной энергии. Истечение предыдущей лицензии стало причиной приостановки работы реактора в апреле.

"31 июля глава Государственного агентства по атомной энергии выдал лицензию на эксплуатацию исследовательского реактора Maria. Решение бессрочное", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Исследовательский реактор Maria запустили в эксплуатацию в декабре 1974 года. После отключения еще одного реактора Ewa в 1995 году Maria остался единственным функционирующим реактором в Польше.