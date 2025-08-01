Янтарь имеет особое значении для культуры арабских стран, отметил гендиректор предприятия Михаил Зацепин

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат Ростеха откроет в 2026 году представительство в Бахрейне. Об этом говорится в сообщении Ростеха со ссылкой на гендиректора янтарного предприятия Михаила Зацепина.

"В ближайших планах появление представительства в Бахрейне. Янтарь имеет особое значении для культуры арабских стран. Открытие офиса в Бахрейне позволит наладить бизнес-процессы со всеми странами Персидского залива, в том силе с Катаром, Саудовской Аравией, ОАЭ", - сказал Зацепин на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25.

По его словам, предприятие готово поставлять в арабские страны продукцию, созданную с учетом специфики рынка, например, четки и лимитированные коллекции украшений. "Открытие представительства запланировано на 2026 год", - уточнил он.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление госкорпорации "Ростех".

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