Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отметил, что ведомство определило механизм исправления проблемы недоставки багажа пассажиров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ на данный момент не настроен ограничивать рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines и принимать жесткие меры против авиаперевозчика из-за недоставки багажа на рейсах в Россию, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

"Мы не настроены ограничивать на сегодняшний день и жестко принимать меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, он так или иначе людям доставляется. Да, это неудобства. Мы попросили коллег (власти гражданской авиации) провести работу с перевозчиком, чтобы люди, безусловно, туристы, которые улетают туда с одним количеством багажа, возвращаются, больше везут обратно (багажа), <…> в целом ситуация должна быть исправлена", - сказал он.

Потешкин отметил, что Минтранс РФ "до корня проблемы посмотрел" и определил механизм исправления проблемы недоставки багажа пассажиров. "Поэтому ограничивать в жестком формате мы не планируем. Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией", - добавил он.