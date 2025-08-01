Лоббисты предлагали стране за $1,5 млн добиться снижения тарифов на ее экспорт в Соединенные Штаты

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Группа лоббистов, имеющая доступ к влиятельным членам семьи президента США Дональда Трампа, во время консультаций с одной из беднейших стран Африки - Лесото - запросила $1,5 млн для того, чтобы содействовать снижению вводимых на ее товары пошлин. Об этом сообщил министр торговли, промышленности и по делам малых предприятий Королевства Лесото Мокети Шелиле газете The Wall Street Journal.

"Деньги им нужны были немедленно, однако они не хотели гарантировать результат", - сказал министр и добавил, что страна отклонила предложение. Он сообщил, что Лесото ведет переговоры с управлением торгового представителя США, добиваясь снижения пошлин.

Первоначально США планировали ввести против экспорта из Лесото тарифы на уровне 50%. Однако 31 июля Вашингтон объявил, что принял решение сократить их до 15%.

В июне в Лесото был введен режим национального бедствия в связи с резким ростом безработицы, вызванным угрозой со стороны США ввести повышенные тарифы на импорт товаров из королевства. Основной статьей экспорта Лесото в США является текстиль, который покупают популярные бренды, такие как Levi's. В минувшем году королевство поставило в США товаров на $237 млн, что составляет десятую часть ВВП Лесото.

Расположенное на юге Африки и не имеющее выхода к морю Королевство Лесото является одним из самых бедных государства мира. Население страны составляет 2,36 млн, половина из которого живет ниже уровня бедности, установленного Всемирным банком. Он равен суточному доходу в $2,15. Общая безработица составляет около 30%, а среди молодежи - 48%.