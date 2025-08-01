Чистый убыток "Камаза" по РСБУ за первое полугодие 2025 года составил 20,8 млрд рублей

Выручка за отчетный период снизилась на 18,4%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистый убыток "Камаза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2025 года составил 20,8 млрд руб. против 641,1 млн руб. чистой прибыли годом раннее, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 18,4% - до 127,6 млрд руб.

Валовая прибыль "Камаза" снизилась в 3,8 раза - до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж вырос до 9,4 млрд руб. против 697,2 млн руб. убытка в первом полугодии 2024 года.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Среди крупнейших акционеров компании - госкорпорация "Ростех" и "Автоинвест".