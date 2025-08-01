Предварительные выводы Федеральная комиссия по международной торговле США подготовит к 15 сентября

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США оценит, наносят ли ущерб американским производителям поставки в страну палладия из России. Об этом говорится в извещении, размещенном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

Как следует из документа, цель "предварительного этапа" антидемпинговых проверок - "определить, есть ли обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб или есть угроза нанесения материального ущерба, или создание отрасли в США существенно замедлено по причине импорта необработанного палладия из России". В комиссии утверждают, что упомянутая продукция, "предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительством России".

Комиссия, как планируется, сделает предварительные выводы к 15 сентября. На основе итогов разбирательства власти США должны решить, вводить ли антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении российского палладия.

Первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов, 16 июля заявил, что Вашингтон может принять меры против поставок палладия из России, включая введение пошлин. Он сообщил об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, отвечая на вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от штата Монтана). Законодатель спросил, какие меры могут принять американские власти в связи с тем, что российская сторона якобы "наводнила рынок палладием, способствуя снижению цен". Дэйнс отметил, что в Монтане, где добывают упомянутый металл, в связи с этим были уволены около 700 сотрудников.

Палладий применяется при производстве катализаторов для автомобилей, в электронной и химической промышленности, а также в других сферах. Агентство Bloomberg в октябре 2024 года сообщило со ссылкой на источники, что США попросили другие страны Группы семи рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских палладия и титана.