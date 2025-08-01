Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. По состоянию на 1 августа Министерство финансов России подписало соглашения с 28 субъектами РФ о списании задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 58,3 млрд рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В список регионов, чьи долги были аннулированы, вошли Республика Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, Тыва, а также Алтайский, Забайкальский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края. Кроме того, соглашения заключены с Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и Еврейской автономной областью.

В Минфине уточнили, что объем списанных средств соответствует сумме, направленной этими регионами в 2024 году на направления, утвержденные правительством. В числе таких направлений - модернизация жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация промышленных фондов, поддержка управляющих компаний в зонах с налоговыми льготами, запуск новых инвестиционных проектов и развитие ключевых населенных пунктов. Также средства были использованы на реализацию мер социальной поддержки, связанных с проведением специальной военной операции, выполнение нацпроектов и мероприятий в рамках мастер-планов городов, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне.