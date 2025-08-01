Если внедрение сервиса сочтут успешным, его распространят на все партнерские пункты выдачи заказов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сервис "Авито" в тестовом режиме ввел возможность примерки одежды в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Avito Branded Delivery. Об этом сообщила пресс-служба платформы со ссылкой на старшего директора по продукту в "Авито товарах" Сергея Хакимова.

"По нашим исследованиям более 30% наших пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении. Примерка - это долгожданное нововведение для всех пользователей "Авито", а также уникальная опция: ни одна ресейл-платформа в мире еще не запустила подобных решений в сделках между частными лицами", - сказал Хакимов.

Тестирование функции будет проходить в пунктах выдачи "Авито", отметили в пресс-службе, добавив, что в случае успешного пилотного запуска она будет масштабирована на все партнерские ПВЗ сервиса.

"При получении у покупателя будет 15 минут на то, чтобы примерить вещь. В частности, одежду, кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды, обувь и аксессуары, за исключением носков, чулок, колготок и аксессуаров для волос. Если по каким-то причинам товар не подошел, от него можно отказаться и деньги за покупку вернутся", - пояснили в сообщении.

В компании добавили, что на все товары, заказанные с примеркой, распространяется функция безопасной сделки.