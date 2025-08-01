Выставка цифровых развлечений ChinaJoy привлекла более 700 компаний

Организаторы ожидают, что за четыре дня работы ее посетят сотни тысяч фанатов видеоигр, киберспорта, аниме и косплея

ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 700 компаний со всего мира приняли участие в крупнейшей азиатской выставке цифровых развлечений ChinaJoy, которая открылась в пятницу в Шанхае, передает корреспондент ТАСС. Организаторы ожидают, что за четыре дня работы ее посетят сотни тысяч фанатов видеоигр, киберспорта, аниме и косплея.

Мероприятие проходит в Новом шанхайском международном выставочном центре на площади 110 тыс. кв. м, выставка занимает 11 тематических павильонов. Здесь расположены стенды как крупных компаний, например PlayStation, Blizzard Entertainment и Tencent Games, так и менее известных разработчиков инди-игр.

Представители смежных сфер также участвуют в ChinaJoy: разработчики смартфонов и игрового оборудования, электронные платежные системы, магазины приложений, стриминговые сервисы, производители коллекционных фигурок персонажей видеоигр и косплей-костюмов, а также другие отраслевые игроки. Помимо презентации продукции конечному потребителю, здесь также проходят деловые переговоры в формате B2B.

В преддверии выставки организаторы ChinaJoy опубликовали доклад, согласно которому с января по июнь 2025 года игровой рынок Китая достиг рекордного дохода в 168 млрд юаней ($23,1 млрд), что на 14% больше, чем годом ранее. Число китайцев, играющих в мобильные или видеоигры, достигло беспрецедентного показателя 679 млн, что составляет почти половину населения страны.

Первая выставка ChinaJoy прошла в 2004 году в Пекине, затем она регулярно проводилась в Шанхае, постепенно привлекая внимания все большего числа отраслевых игроков и фанатов цифровых развлечений. В 2024 году свыше 600 компаний приняли участие в ChinaJoy, в прошлом году ее посетили свыше 360 тыс. человек. С 2024 года Шанхай реализует трехлетний план по содействию развитию игровой индустрии и киберспорта, чтобы закрепить свою роль важного центра игровой индустрии Китая.