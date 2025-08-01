При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в этот же период составил 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2025 года составил 149 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

При этом, по данным Мосбиржи, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле составил 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 103,1 млрд рублей. Количество торговых дней на рынке акций - 31, в том числе восемь - в выходные дни.

Объем торгов облигациями достиг 4,2 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов - 174,8 млрд рублей. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 млрд рублей, отметили в Мосбирже.

Объем торгов на срочном рынке достиг 10 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 419,3 млрд рублей.

Объем торгов на денежном рынке составил 116,5 трлн рублей, среднедневной объем операций - 4,9 трлн рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 50,8 трлн рублей.