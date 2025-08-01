Регион может стать полигоном для тестирования и внедрения новых технологий и материалов, отметил коммерческий директор АО "Транссеть" Андрей Кувалдин

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект в условиях Арктики можно применять для анализа работы инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор АО "Транссеть" Андрей Кувалдин на форуме "Арктика - регионы", который проходит в Архангельске.

"Искусственный интеллект вообще становится частью нашей жизни. Безусловно, его нужно применять в Арктике. Здесь я вижу два ключевых направления развития искусственного интеллекта. Это предиктивная аналитика при эксплуатации инфраструктуры - то, что напрямую зависит от жизни и здоровья людей, которые находятся на промышленных объектах, и работа самих объектов инфраструктуры, которые должны быть надежные и качественно эксплуатироваться. Искусственный интеллект должен помогать как прогнозная аналитика", - сказал Кувалдин.

Второе перспективное направление использования ИИ в Арктике, по мнению эксперта, - это охрана труда, забота о жизни и здоровье.

Кувалдин отметил, что Арктика может стать полигоном для тестирования и внедрения новых технологий и материалов. "Безусловно, поскольку современные технологии, будь то искусственный интеллект, аддитивные технологии, промышленный интернет вещей - все это связано с тем, что нужно улучшать качество жизни, - добавил он. - Также само по себе использование этих технологий в Арктике является гарантией качества, потому что технологии, апробированные в условиях Арктики, могут применяться по всей стране. Режимы эксплуатации, температурные и климатические, позволяют гарантировать работоспособность данных технологий".

Форум "Арктика - регионы" проходит в Архангельске 31 июля - 1 августа. Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.