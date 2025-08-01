Он ожидается в количестве 111,7 млн человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ сохраняет прогноз пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам 2025 года на уровне 2024 года - в количестве 111,7 млн человек. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"111,7 (млн человек перевезли российские авиакомпании в 2024 году), поэтому в районе этой цифры мы и рассчитываем выйти", - ответил он на соответствующий вопрос.

Потешкин отметил, что в августе у авиакомпаний пиковая нагрузка, к которой велась подготовка. "Флот у нас "на крыле", максимальный который есть на сегодняшний день. С учетом того, что практически все рейсы летают полные, мы, безусловно, должны выйти (на объем перевозок прошлого года), плюс у нас еще сентябрь и середина октября - это месяцы, когда люди активно передвигаются, поэтому прогноз сохраняется", - добавил он.

В Росавиации сообщали, что пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии текущего года снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50,8 млн человек.