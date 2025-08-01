В Минтрансе сообщали, что Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямых авиарейсов при наличии устойчивого пассажиропотока

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ обсуждал с коллегами из Мадагаскара запуск рейсов в РФ с привлечением иностранных авиакомпаний из региона, где находится эта страна. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

"Мы, на самом деле, с коллегами из Мадагаскара обсуждали запуск рейсов с их стороны, поэтому они оценивают свои возможности с привлечением иностранных авиакомпаний. Я имею в виду своего региона", - сказал он.

Ранее в Минтрансе сообщали, что Россия и Мадагаскар оценят возможность запуска прямых авиарейсов при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов.