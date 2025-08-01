Доля акций компании в свободном обращении составляет 10,15%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК), следует из отчетности компании по РСБУ.

"К существенным событиям после отчетной даты <...> компания относит факт смены основного акционера на основании решения Советского районного суда г. Челябинска от 11.07.2025 г. С 15.07.2025 г. 67,2489% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в документах.

Ранее основным акционером золотодобытчика был Константин Струков, его доля в ЮГК составляла 67,85%. "ААА управление капиталом", входящее в группу Газпромбанк, в декабре 2024 года приобрело у Струкова 22% акций золотодобытчика. Доля акций ЮГК в свободном обращении составляет 10,15%.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.